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Сборная России после седьмого дня на юношеских ОИ сохраняет лидерство в медальном зачёте

Сборная России после седьмого дня на юношеских ОИ сохраняет лидерство в медальном зачёте
Другие / Прочие виды спорта 0

На юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Лозанне (Швейцария), в седьмой день соревнований российские спортсмены завоевали две бронзовые медали.

Одну из них взял конькобежец Павел Таран, другая досталась смешанной сборной России по кёрлингу, которая обыграла в матче за третье место команду Новой Зеландии.

После семи соревновательных дней сборная России продолжает лидировать в официальном медальном зачёте юношеской Олимпиады. Команда завоевала 17 медалей: пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Второй в медальном зачёте идёт Швейцария (5–5–3), а замыкает лидирующую тройку Япония (4–2–1).

Юношеская Олимпиада завершится 22 января. Официальная церемония открытия была проведена 9 января.

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