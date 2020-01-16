«Женское одиночное — точно без меня». Туктамышева рассказала о работе комментатором на ЧЕ

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева подтвердила, что будет работать на Первом канале во время чемпионата Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия), но не будет комментировать соревнования у женщин.
«Я еду на чемпионат Европы. Вместе с Первым каналом будем делать для вас контент. Какой именно, скоро увидите. Пишите, кстати, что вам интересно. Сразу скажу: сорри, но женское одиночное — точно без меня. Надеюсь понятно почему. P. S. Комментировать буду мужское одиночное», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».
Ранее пресс-служба Первого канала сообщила, что к работе на чемпионате Европы также будут привлечены Татьяна Тарасова, Максим Траньков, Алексей Ягудин и Илья Авербух.
Россию в женском одиночном катании на чемпионате Европы представят призёры национального первенства Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова.
Чемпионат европы в ГРаце пройдёт с с 22 по 26 января.
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