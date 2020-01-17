Рудковская намерена судиться с Авербухом

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, раскритиковала хореографа Илью Авербуха за то, что он без разрешения использовал в своём ледовом шоу песню Димы Билана «Держи».
По мнению Рудковской, Авербух переделал композицию, нарушив авторские права, и никак не отреагировал на предупреждения.
«Вседозволенность, с которой Илья послал наших юристов в космос, поражает. Тем более он постоянно ссылается на Первый канал, с которым мы дружим, сотрудничаем и уважаем и руководство которого никогда не позволяет высказываться в подобном тоне.
Всё началось с того, что полтора месяца назад мы увидели рекламу юбилейного вечера Ильи Авербуха, где звучал трек Димы Билана «Держи». Фонограмма была сильно изменена. Наши юристы позвонили Илье Авербуху и спросили, почему он без разрешения переделал нашу песню, сделал свою аранжировку. Юристы ему объяснили, что если трек выйдет в таком виде, то у него будут проблемы. На что Илья сказал, что уберёт нашу песню из своего шоу. В итоге всё равно номер был показан в эфире Первого канала. Илья отдал готовое шоу в эфир, а Первый канал всего лишь показал его.
Илье предлагали извиниться, но он не хочет. Решить мирно вопрос тоже не захотел. Не купил лицензию, не извинился. А ведь согласно нашему законодательству штраф за такие действия до 5 млн рублей. Пусть тогда выплачивает штраф», — приводит слова Рудковской «Комсомольская правда».
- 17 января 2020
-
12:37
-
12:29
-
12:16
-
11:09
-
11:03
- 16 января 2020
-
22:51
-
22:02
-
21:19
-
19:10
-
18:14
-
18:13
-
17:06
-
16:43
-
15:50
-
14:00
-
13:38
-
13:17
-
12:04
-
11:59
-
11:34
-
11:21
-
10:21
-
09:29
-
00:57
-
00:04
-
00:01
- 15 января 2020
-
23:46
-
23:21
-
22:56
-
22:04
-
21:38
-
21:03
-
21:00
-
20:45
-
20:21