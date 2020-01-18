Российский саночник Павел Репилов завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх
Российский саночник Павел Репилов стал серебряным призёром юношеских Олимпийских игр. Соревнования проходят в Лозанне (Швейцария).
Золото завоевал латвиец Гинтс Берзиньш. Репилов по сумме двух попыток уступил победителю 0,184 секунды. Бронзовая награда досталась Тимону Гранканьоло. Россиянин Сергей Бондарев занял 10-е место.
Павел Репилов — младший брат призёра чемпионатов мира и Европы, двукратного победителя спринтерского зачёта Кубка мира по санному спорту Романа Репилова.
Сборная России лидирует в общекомандном зачёте юношеской Олимпиады, завоевав 20 наград (5-9-6). Второе место занимает Швейцария (5-5-3), на третьем месте — Япония (4-2-1).
Юношеские Олимпийские игры в Лозанне завершатся 22 января.
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