Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Он преодолел дистанцию за 33 минуты 45 секунд.



Второе время показал представитель Финляндии Ийво Нисканен. Он уступил Большунову 24,3 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялся норвежец Сьюр Рёте (+40,0). Российский лыжник Андрей Мельниченко остановился в шаге от медалей. С отставанием 54 секунды он стал четвёртым. Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо (+1.12,4) показал седьмой результат.



Лыжные гонки. Кубок мира. Седьмой этап. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Гонка 15 км. Свободный стиль



1. Александр Большунов (Россия) — 33.45,0

2. Ийво Нисканен (Финляндия) — +24,3

3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +40,0

4. Андрей Мельниченко (Россия) — +54,0...

7. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — +1.12,4...

9. Алексей Червоткин (Россия) — +1.14,8.