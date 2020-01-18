Дубов и Витюгов проиграли в седьмом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Седьмой тур шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды) получился результативным: три партии из семи завершились победой одного из гроссмейстеров. Очередную победу одержал 16-летний представитель Ирана Алиреза Фируджа, взявший верх над американцем Джеффри Сюном. Фируджа набрал 5 очков и стал единоличным лидером соревнований.

Нидерландец Йорден ван Форест чёрными фигурами обыграл россиянина Никиту Витюгова, а американец Фабиано Каруана белым цветом взял верх над Даниилом Дубовым. Партия растянулась на 79 ходов.

Остальные встречи завершились вничью. Не выявили победителя индиец Вишванатан Ананд и норвежец Магнус Карлсен, россиянин Владислав Артемьев и американец Уэсли Со, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и нидерландец Аниш Гири, белорус Владислав Ковалёв и китаец Юй Янъи.

После семи туров пол-очка Фирудже уступают сразу три гроссмейстера: Со, Форест и Каруана. Дубов, Артемьев и Карлсен — среди шести шахматистов, набравших по 3,5 очка.