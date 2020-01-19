Борец Чехиркин: после Европейских игр месяц кушать нормально не мог

Чемпион мира 2018 года по греко-римской борьбе Александр Чехиркин в четвёртый раз выиграл национальное первенство. Это был первый старт после того, как в финале Европейских игр боец получил травму челюсти и лишился двух зубов.



В полуфинале веса до 77 кг Чехиркин победил Абуязида Манцигова — чемпиона мира и Европы 2019 года в неолимпийском весе до 72 кг, а в финале был сильнее Ислама Опиева — победителя ЧМ-2019 для борцов до 23 лет.

«Хорошая схватка получилась в финале, особенно рад, что смог найти приём в стойке. Соперник у меня был — далеко не подарок. В моём весе на пьедестале собрались три чемпиона мира по взрослым и один — до 23 лет. Это дорогого стоит. Давно не готовился к соревнованиям так, как к этому чемпионату России. Конечно, всегда веду подготовку ответственно, но сейчас особенно.

Для меня это первый старт с конца июня. После Европейских игр на протяжении месяца даже есть нормально не мог, но сейчас всё заросло, всё в прошлом, уже орехи жую. Когда болят зубы, ходишь как здоровый, но постоянно голодный, есть не можешь, и вес за это время сильно упал. Представьте, показатель так и держался на 77, даже не поднимался.

Освобождение от чемпионата России Романа Власова? Это решение тренерского штаба. Я выступлю на чемпионате Европы, Роман — на лицензионном турнире, а дальше будет решаться, кто поедет на Олимпийские игры. Наше дело — бороться, доказывать, что ты лучший, а дальше всё скажут тренеры", — приводит слова Чехиркина сайт Федерации спортивной борьбы России.