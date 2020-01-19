Клебо — о проигрыше Большунову: нас просто разбили, больше ничего и не скажешь

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал результаты «разделки» свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), где он финишировал седьмым с отставанием 1 минута 12,4 секунды от победителя, россиянина Александра Большунова.



«В целом доволен. Никогда не бегал гонку с раздельным стартом на 15 километров быстрее. С точки зрения места результат нормальный. Но по временному гандикапу нас просто разбили, больше ничего и не скажешь.



Я неделю лежал в постели и только недавно приступил к тренировкам. Хорошо вновь соревноваться, набираю форму через гонки. Пасьют будет захватывающим», – приводит слова Клебо TV2.



Сегодня, 19 января, в Нове-Место пройдут мужская и женская гонки преследования классическим стилем.

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