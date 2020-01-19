Морозов выиграл 100-метровку вольным стилем на этапе Серии чемпионов, у Минакова — серебро
Россиянин Владимир Морозов одержал победу на 100-метровке вольным стилем на втором этапе Серии чемпионов в Пекине (Китай). В финальном заплыве он показал результат 48,32 секунды.
Второе место занял 17-летний российский пловец Андрей Минаков (48,78). На третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Бельгии Питер Тиммерс (48,99).
Накануне Морозов завоевал золото на дистанции 50 метров вольным стилем. Владимир — бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в эстафете 4×100 м вольным стилем, многократный призёр чемпионатов мира.
Плавание. Серия чемпионов. Второй этап. Пекин, Китай
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 48,32
2. Андрей Минаков (Россия) — 48,78
3. Питер Тиммерс (Бельгия) — 48,99.
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