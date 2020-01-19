«Пусть всегда будет солнце». Ефимова опубликовала очередные яркие фото в бикини

Шестикратная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова опубликовала очередные пляжные фото, на которых она позирует в бикини.



«Пусть всегда будет солнце», — подписала снимки спортсменка.

Фото доступно на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».



Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).



В минувшем сезоне Юлия вместе с Евгением Рыловым, Антоном Чупковым, Андреем Минаковым, Марией Каменевой, Климентом Колесниковым и Владимиром Морозовым была удостоена звания «Лучший спортсмен года» по версии Всероссийской федерации плавания.