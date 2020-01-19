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Бородавко: есть ли у Непряевой комплекс перед Йохауг? Трудно сказать

Бородавко: есть ли у Непряевой комплекс перед Йохауг? Трудно сказать
Другие / Лыжный спорт 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал второе место Натальи Непряевой в пасьюте классическим стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

«Трудно сказать, есть ли у Непряевой комплекс перед Йохауг. На сегодняшний день у норвежки нет конкуренток, даже Сергей Устюгов её побаивается. Среди остальных лыжниц Наталья очень конкурентоспособна и проявляет себя как одна из лучших гонщиц мира.

Сегодня всё по делу, в такой серьезной борьбе с Ингвильд Эстберг и Хейди Венг, которые сильны на дистанции и в классическом стиле, Наталья выиграла, не сбилась, выдержала темп и в концовке вырвала второе место. Я считаю, это достойно. Она провела гонку грамотно и сумела стать второй", — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».

Непряева уступила победившей Терезе Йохауг 1 минуту 4,8 секунды. На третью ступень пьедестала почёта поднялась ещё одна представительница Норвегии — Ингвильд Флугстад Эстберг (+1.40,3). Она на мгновение опередила соотечественницу, Хейди Венг.

Йохауг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Непряева — вторая
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