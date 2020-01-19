Норвежки, боровшиеся с Непряевой, повздорили между собой на трассе

Во время женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Нове-место (Чехия) норвежские лыжницы могли занять весь пьедестал, но вместо этого в команде едва не разгорелся скандал. Ингвильд Флугстад Эстберг и Хейди Венг, которые должны были отцепить Наталью Непряеву, повздорили на трассе.



На отрезке 8,6 км Эстберг начала выговаривать напарнице за то, что та наступала ей на лыжи.



«Я просто немного зло сказала: «Хейди!». Такое часто случается во время борьбы. Шёл решающий этап гонки, до финиша оставалось полтора километра. Так что, да, это могло прозвучать грубо. Надеялась, этот момент не попадёт в эфир ТВ, но… Некоторое время она работала за моей спиной и мешала мне, наступая на лыжи. Я пыталась заставить её начать работать, думала, это прекратится. Но она не делала этого нарочно. Я должна была сказать ей об этом», — приводит слова Эстберг NRK.



После финиша спортсменки продолжили обсуждать свою борьбу.



«Я пару раз наступила ей на палку. Такое бывает в контактных гонках, особенно на узких и заснеженных участках. За моей спиной происходило то же самое. Злилась ли на меня Эстберг? Она попросила меня убраться прочь. После гонки сказала ей: «Поздравляю с третьим местом». Хотя, конечно, плохо, что я финишировала лишь четвёртой», — добавила Венг.