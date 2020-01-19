Лыжник Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия), сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Устюгов, занявший второе место в лыжной многодневке «Тур де Ски» — 2020, пропустил этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия) в связи с рождением ребёнка. 17 января в семье лыжников Устюговых родилась дочь Кира.

«У них всё в порядке. В ближайшее время Сергей приедет на сбор перед этапом Кубка мира в Оберстдорфе и будет принимать в нём участие, как и в последующих этапах», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Восьмой этап Кубка мира состоится в Оберстдорфе 25-26 января. В программе соревнований скиатлон и спринт классическим стилем.

В общем зачёте Кубка мира Устюгов занимает третье место (845 очков), уступая соотечественнику Александру Большунову (1281) и норвежцу Йоханнесу Клебо (1122).