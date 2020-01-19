Лыжник Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Двукратный чемпион мира российский лыжник Сергей Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия), сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Устюгов, занявший второе место в лыжной многодневке «Тур де Ски» — 2020, пропустил этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия) в связи с рождением ребёнка. 17 января в семье лыжников Устюговых родилась дочь Кира.
«У них всё в порядке. В ближайшее время Сергей приедет на сбор перед этапом Кубка мира в Оберстдорфе и будет принимать в нём участие, как и в последующих этапах», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».
Восьмой этап Кубка мира состоится в Оберстдорфе 25-26 января. В программе соревнований скиатлон и спринт классическим стилем.
В общем зачёте Кубка мира Устюгов занимает третье место (845 очков), уступая соотечественнику Александру Большунову (1281) и норвежцу Йоханнесу Клебо (1122).
- 19 января 2020
-
19:45
-
18:57
-
18:37
-
18:25
-
17:03
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
14:57
-
14:35
-
13:44
-
13:28
-
12:53
-
12:37
-
12:21
-
11:43
-
10:58
-
10:27
-
10:17
-
09:28
-
00:42
-
00:22
- 18 января 2020
-
23:22
-
22:50
-
22:21
-
21:59
-
21:33
-
20:43
-
19:53
-
19:12
-
18:42
-
18:20
-
16:59
-
16:53
-
16:38