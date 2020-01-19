Большунов увеличил преимущество над Клебо в общем зачёте Кубка мира

После двух побед на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) российский лыжник Александр Большунов увеличил своё преимущество в общем зачёте соревнований.

Большунов последовательно выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем и гонку преследования классическим ходом. Ближайший преследователь Большунова, норвежец Йоханнес Клебо, занял в этих забегах соответственно седьмое и второе места.

Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт

1. Александр Большунов (Россия) – 1281.

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1122.

3. Сергей Устюгов (Россия) – 845…

9. Андрей Мельниченко (Россия) – 420…

12. Артём Мальцев (Россия) – 343…

14. Андрей Ларьков (Россия) – 334.

16. Денис Спицов (Россия) — 323…

24. Глеб Ретивых (Россия) – 211.

25. Иван Якимушкин (Россия) – 210.