Большунов увеличил преимущество над Клебо в общем зачёте Кубка мира

После двух побед на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) российский лыжник Александр Большунов увеличил своё преимущество в общем зачёте соревнований.
Большунов последовательно выиграл гонку с раздельным стартом на 15 км свободным стилем и гонку преследования классическим ходом. Ближайший преследователь Большунова, норвежец Йоханнес Клебо, занял в этих забегах соответственно седьмое и второе места.
Лыжные гонки. Кубок мира. Мужчины. Общий зачёт
1. Александр Большунов (Россия) – 1281.
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1122.
3. Сергей Устюгов (Россия) – 845…
9. Андрей Мельниченко (Россия) – 420…
12. Артём Мальцев (Россия) – 343…
14. Андрей Ларьков (Россия) – 334.
16. Денис Спицов (Россия) — 323…
24. Глеб Ретивых (Россия) – 211.
25. Иван Якимушкин (Россия) – 210.
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