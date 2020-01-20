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Маме Билли Айлиш понравился номер Медведевой под песню дочери

Маме Билли Айлиш понравился номер Медведевой под песню дочери
Другие / Фигурное катание 0

Актрисе Мэгги Бэрд, маме американской певицы Билли Айлиш, понравился показательный номер российской фигуристки Евгении Медведевой под песню дочери «idontwannabeyouanymore». Об этом сообщил Евгении аккаунт figureskating_moonlife в «Инстаграме».

«Мама Билли Айлиш увидела ваш номер и отметила его. Королева, пожалуйста, не останавливайся!» – написали Медведевой в комментариях.

Позже Мэгги Бэрд поставила лайк под видео, на котором Медведева репетирует номер.

Мэгги Бэрд – актриса и певица, она снималась в популярных сериалах «Кости» и «Секретные материалы».

Медведева подготовила номер для выступления на этапе Гран-при в Москве. По итогам чемпионата России Евгения не сумела отобраться в сборную на чемпионат Европы, который стартует 22 января в Австрии.

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