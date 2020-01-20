Маме Билли Айлиш понравился номер Медведевой под песню дочери

Актрисе Мэгги Бэрд, маме американской певицы Билли Айлиш, понравился показательный номер российской фигуристки Евгении Медведевой под песню дочери «idontwannabeyouanymore». Об этом сообщил Евгении аккаунт figureskating_moonlife в «Инстаграме».

«Мама Билли Айлиш увидела ваш номер и отметила его. Королева, пожалуйста, не останавливайся!» – написали Медведевой в комментариях.

Позже Мэгги Бэрд поставила лайк под видео, на котором Медведева репетирует номер.

Мэгги Бэрд – актриса и певица, она снималась в популярных сериалах «Кости» и «Секретные материалы».

Медведева подготовила номер для выступления на этапе Гран-при в Москве. По итогам чемпионата России Евгения не сумела отобраться в сборную на чемпионат Европы, который стартует 22 января в Австрии.