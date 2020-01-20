В РУСАДА прокомментировали решение UKAD не выдавать допинг-пробы Фараха

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала намерение Антидопингового агентства Великобритании не отдавать ВАДА пробы мочи и крови четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фараха для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных бывшим тренером бегуна Альберто Салазаром.



«Всемирный антидопинговый кодекс и стандарты ВАДА едины для всех. Будь то Британское антидопинговое агентство, РУСАДА или какое-то другое. В противном случае система не работает. Поэтому я считаю, что UKAD не должно чинить никаких препятствий при передаче проб. Согласно пункту 6.5 Всемирного антидопингового кодекса, последующий дополнительный анализ допинг-проб может быть проведён в любое время исключительно по указанию антидопинговой организации либо по указанию ВАДА.



Любая непрозрачность с любой стороны, и речь сейчас идёт не только про UKAD, создаёт стену недоверия к антидопинговой системе страны и соответственно её спортсменам как части системы», — цитирует Пахноцкую ТАСС.



Салазар был тренером Фары с 2011 по 2017 год.

Шубенков — о решении UKAD не отдавать ВАДА пробы Фараха: а чё, так можно было?