Объявлен состав сборной Швеции на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе
Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Оберстдорфе, который пройдёт 25-26 января, сообщается на странице команды в «Инстаграме».
В заявку мужской команды вошли: Йенс Бурман, Калле Хальфварссон, Йохан Хагстрём, Даниэль Рикардссон, Оскар Свенссон, Карл Йохан Вестберг, Маркус Грате, Олоф Юнссон, Теодор Петерсон.
В состав женской сборной включены: Эбба Андерссон, Анна Дювик, Шарлотт Калла, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Элина Рённлунд, Мая Дальквист, Йонна Сундлинг, Линн Сван, Линн Сёмскар.
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов. Лучший из шведов, Йенс Бурман, занимает 15-е место. У женщин лидирует норвежка Терезе Йохауг, шведка Йонна Сундлинг — девятая.
Лыжник Устюгов примет участие в этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Читайте также
- 20 января 2020
-
16:09
-
15:58
-
13:48
-
13:10
-
12:53
-
12:28
-
12:01
-
11:02
-
10:58
-
08:22
-
01:00
-
00:32
- 19 января 2020
-
23:56
-
22:50
-
22:29
-
21:45
-
21:22
-
20:51
-
19:45
-
18:57
-
18:37
-
18:25
-
17:03
-
16:12
-
15:52
-
15:42
-
14:57
-
14:35
-
13:44
-
13:28
-
12:53
-
12:37
-
12:21
-
11:43
-
10:58
Партнерский контент