Объявлен состав сборной Швеции на этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе

Тренерский штаб сборной Швеции по лыжным гонкам огласил состав на этап Кубка мира в Оберстдорфе, который пройдёт 25-26 января, сообщается на странице команды в «Инстаграме».

В заявку мужской команды вошли: Йенс Бурман, Калле Хальфварссон, Йохан Хагстрём, Даниэль Рикардссон, Оскар Свенссон, Карл Йохан Вестберг, Маркус Грате, Олоф Юнссон, Теодор Петерсон.

В состав женской сборной включены: Эбба Андерссон, Анна Дювик, Шарлотт Калла, Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Элина Рённлунд, Мая Дальквист, Йонна Сундлинг, Линн Сван, Линн Сёмскар.

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов. Лучший из шведов, Йенс Бурман, занимает 15-е место. У женщин лидирует норвежка Терезе Йохауг, шведка Йонна Сундлинг — девятая.