Российские ватерполисты вышли в четвертьфинал ЧЕ и сыграют с Венгрией

Мужская сборная России по водному поло вышла в четвертьфинал чемпионата Европы. В матче 1/8 финала первенства континента в Будапеште (Венгрия) россияне нанесли поражение команде Грузии со счётом 14:13. Самым результативным игроком в составе сборной России стал Игорь Бычков, забивший 5 мячей, 4 раза отличился Константин Харьков.
За выход в полуфинал российские ватерполисты сыграют с командой Венгрии, напрямую вышедшей в четвертьфинал как победитель группы С. В подгруппе венгры выиграли два матча и свели вничью встречу с испанцами.
Победитель четвертьфинала Россия — Венгрия за выход в финал сыграет с победителем пары Черногория — Италия.
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Будапешт, Венгрия
1/8 финала
Россия — Грузия — 14:13 (6:4, 3:2, 2:4, 3:3)
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