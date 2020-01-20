Карелин: в российской борьбе звание корифея не выдаётся надолго

Трёхкратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Александр Карелин подвёл итоги чемпионата России по греко-римской борьбе, который проходил в Новосибирске.

«Чемпионат России запомнился яркими отрезками. Александр Чехиркин — молодец, хорошо провёл турнир, провёл яркий бросок в финале. В тяжёлом весе были довольно скромные поединки, и расстроило, что новосибирцы добрались до медалей чемпионата только в заключительный день. А по упаковке — заснеженный Новосибирск, снегопадное настроение, и тройной подтекст: олимпийский год, 40-летие московской Олимпиады и 75-летие Великой Победы. В организации выделю лишь один минус — количество трибун, а в остальном всё реализовано: замечательная коммутация, технические возможности просто отличные — парни видят трансляцию, находясь в разминочном зале. Экспоцентр смонтировал одних только душевых модулей 14 штук, которые здесь не были никогда предусмотрены. Ещё отмечу, что нет ступенек — есть только при выходе на соревновательный помост и пьедестал. Единственный недочёт, как я уже сказал — мы не настояли на том, чтобы трибун было больше.

Почему лозунгом чемпионата было выбрано выражение «Выбор сильных»? «Выбор сильных» — это не только наш подарок тем, кто приехал из центра России. Это ещё и то, что мы сейчас выбираем самых сильных — тех, кто будет в команде помогать первым номерам, тех, кто будет претендовать на эти первые места. Сильная организация, сильные художники, сильные авторы, ну и, конечно же, сильные поводы. В российской борьбе звание корифея не выдаётся надолго, а присуждается лишь от турнира к турниру, и то, что тренерский штаб освободил от чемпионата пятерых лидеров, только усложнило конкуренцию», — приводит слова Карелина пресс-служба ФСБР.