Опубликовано расписание и состав участников мировой серии Red Bull Cliff Diving 2020

12-й сезон мировой серии Red Bull Cliff Diving будет состоять из 8 этапов, которые пройдут в разных уголках планеты. Впервые бороться за победу будет равное число мужчин и женщин из 18 стран мира — по восемь. Соревнования будут проводиться в едином формате, сообщает официальный сайт серии.
В этом году этапы Red Bull Cliff Diving впервые примут индонезийский остров Бали, столица Норвегии Осло и Австралия.
Мировая серия Red Bull Cliff Diving 2020
16 мая – Бали, Индонезия.
6 июня – Ла-Рошель, Франция.
27 июня – Техас, США.
19 июля – Полиньяно-а-Маре, Италия.
15 августа – Осло, Норвегия.
6 сентября – Сан-Мигел, Азорские острова, Португалия.
26 сентября – Мостар, Босния и Герцеговина.
7 ноября – Сидней, Австралия.
Участники мировой серии Red Bull Cliff Diving 2020
Мужчины: Алессандро де Розе (Италия), Энди Джонс (США), Константин Поповичи (Румыния), Дэвид Колтури (США), Гэри Хант (Великобритания), Джонатан Паредес (Мексика), Михал Навратил (Чехия), Стивен Лобю (США).
Женщины: Элеанор Таунсенд Смарт (США), Ирис Шмидбауэр (Германия), Жаклин Валенте (Бразилия), Джессика Маколей (Великобритания), Лизанн Ришар (Канада), Мария Паула Кинтеро (Колумбия), Рианна Иффланд (Австралия), Яна Нестерова (Беларусь).
Россию в мировой серии Red Bull Cliff Diving представит 23-летний хайдайвер из Воронежа Никита Федотов. В этом сезоне его первое выступление состоится в начале июня в Ла-Рошели (Франция).
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