Бойкова и Козловский выступят последними в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы в Граце (Австрия) прошла жеребьёвка короткой программы в соревнованиях спортивных пар.

Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили последний, 19-й стартовый номер.

Все три российские пары выйдут на лёд в последней разминке. 16-ми выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, 18-ми — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Спортивные пары представят короткую программу на чемпионате Европы 22 января. Начало — в 21:15 мск.

Соревнования в Граце пройдут с 22 по 25 января. В 2019 году чемпионами Европы стали Хавьер Фернандес (Испания), Софья Самодурова (Россия), а также французские пары Ванесса Джеймс/Морган Сипре (спортивная пара), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (танцевальная пара).