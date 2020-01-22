Бойкова и Козловский выступят последними в короткой программе на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы в Граце (Австрия) прошла жеребьёвка короткой программы в соревнованиях спортивных пар.
Как сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU), россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили последний, 19-й стартовый номер.
Все три российские пары выйдут на лёд в последней разминке. 16-ми выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, 18-ми — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Спортивные пары представят короткую программу на чемпионате Европы 22 января. Начало — в 21:15 мск.
Соревнования в Граце пройдут с 22 по 25 января. В 2019 году чемпионами Европы стали Хавьер Фернандес (Испания), Софья Самодурова (Россия), а также французские пары Ванесса Джеймс/Морган Сипре (спортивная пара), Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (танцевальная пара).
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