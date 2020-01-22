Гачинский: лучше сразу под расстрел, чем пойти против Тарасовой

Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года фигурист Артур Гачинский рассказал, почему в конце сезона-2013/2014 он перешёл от тренера Алексея Мишина к Татьяне Тарасовой. В конце 2015 года спортсмен объявил о завершении карьеры.

«Не могу сказать, что моя ситуация похожа на то, что было между Плющенко и Ягудиным. У нас с Алексеем Николаевичем не было никаких личных споров. В какой-то момент я просто начал задумываться, что хочу попробовать что-то новое. А потом случился провальный чемпионат России. Полное эмоциональное опустошение. Тогда мне казалось, что переезд в Москву и смена обстановки — единственный выход из ситуации. Сейчас понимаю: нужно было в первую очередь меняться самому. Но это не значит, что я о чём-то жалею. Я получил очень ценный опыт.

Понимаю: многие думают, что Алексей Николаевич в очередной раз выбрал Женю и полностью сконцентрировался на работе с ним. Нет, это не так. Уже сейчас, работая тренером, я понимаю, что у спортсменов всегда присутствует ревность и всегда есть борьба за внимание тренера. Это абсолютно нормально. Но к реальной обстановке в группе часто не имеет никакого отношения. Всё в голове у самих спортсменов. Просто спортсмены так устроены — им всегда хочется быть в центре внимания", — цитирует Гачинского Sport24.

Артур также рассказал о работе с Тарасовой.

«После работы с Татьяной Анатольевной в моём характере появились жёсткость и стойкость. Когда говорит Татьяна Анатольевна, ей невозможно перечить. Лучше сразу под расстрел, чем пойти против неё. Но главное: она — человек слова. И каждый из её спортсменов должен придерживаться этого принципа. Если сказал — иди и делай. Ещё одно качество — стойкость. Она очень сильный человек, действительно сильный. При этом добродушный. Вообще она в один миг могла подстроиться под ситуацию на тренировке. Она всегда очень тонко чувствовала, когда надо быть доброй, когда строгой или даже злой, когда стоит на меня надавить», — сказал Гачинский.