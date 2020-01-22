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Ласицкене покинет ВФЛА, если организацию возглавит соратник Шляхтина

Ласицкене покинет ВФЛА, если организацию возглавит соратник Шляхтина
Другие / Лёгкая атлетика 0

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что будет искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА, если предстоящие выборы руководства организации выиграет кто-то из команды её бывшего главы Дмитрия Шляхтина.

«Если предстоящие выборы выиграет первый вице-президент, осуществляющий обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко, член президиума ВФЛА Андрей Крупорушников или кто-то ещё из команды Шляхтина, я буду искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА.

Речь не идёт о смене гражданства. Но моя позиция не изменится, я продолжу отказываться от любых контактов с этим руководством даже после выборов. Работать с этими людьми я точно не буду", – приводит слова Ласицкене РИА «Новости».

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