Ласицкене покинет ВФЛА, если организацию возглавит соратник Шляхтина
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене заявила, что будет искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА, если предстоящие выборы руководства организации выиграет кто-то из команды её бывшего главы Дмитрия Шляхтина.
«Если предстоящие выборы выиграет первый вице-президент, осуществляющий обязанности президента ВФЛА Юлия Тарасенко, член президиума ВФЛА Андрей Крупорушников или кто-то ещё из команды Шляхтина, я буду искать варианты выхода из-под юрисдикции ВФЛА.
Речь не идёт о смене гражданства. Но моя позиция не изменится, я продолжу отказываться от любых контактов с этим руководством даже после выборов. Работать с этими людьми я точно не буду", – приводит слова Ласицкене РИА «Новости».
Ласицкене рассказала, почему не выступит на «Русской зиме»
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