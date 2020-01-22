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Ласицкене рассказала, почему не выступит на «Русской зиме»

Ласицкене рассказала, почему не выступит на «Русской зиме»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене заявила, что не выступит на соревнованиях «Русская зима». Это решение — реакция на сложившуюся ситуацию в российской лёгкой атлетике.

Традиционный турнир «Русская зима» пройдёт в Москве 9 февраля.

«Решение не выступать на „Русской зиме“ — это своего рода реакция на то, что сейчас происходит в российской лёгкой атлетике, и на людей, которые всё ещё стоят у руля ВФЛА. Можно сказать, что это одна из форм нашего несогласия со сложившейся ситуацией.

Была бы рада, если бы легкоатлеты объединились и провели подобную акцию все вместе. Но я не могу никому указывать и заставлять. У каждого своя карьера и жизнь. Но мы с тренером решили поступить именно так», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».

Ранее Ласицкене вместе с другими лидерами российской лёгкой атлетики — Анжеликой Сидоровой и Сергеем Шубенковым — написала открытое письмо руководству ВФЛА, в котором они раскритиковали действия федерации и попросили рассказать о дальнейших шагах по выходу из кризиса.

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