Российские ватерполисты проиграли команде Венгрии в четвертьфинале чемпионата Европы

Мужская сборная России по водному поло не сумела пробиться в полуфинал чемпионата Европы. В матче 1/4 финала первенства континента в Будапеште (Венгрия) россияне со счётом 10:14 проиграли хозяевам соревнований.
Стоит отметить, что команда Венгрии вышла в четвертьфинал соревнований напрямую — ватерполисты стали победителями группы С. Следующими соперниками венгров станет сборная Черногории, обыгравшая команду Италии — 10:8. В параллельном полуфинале сыграют команды Испании и Хорватии.
Напомним, на групповой стадии соревнования россияне обыграли сборную Нидерландов. В матче 1/8 финала подопечные Сергея Евстигнеева выиграли у команды Грузии.
Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Будапешт, Венгрия
1/4 финала
Россия — Венгрия — 10:14 (2:3, 3:3, 3:4, 2:4)
Черногория — Италия — 10:8 (3:3, 4:3, 2:1, 1:1)
Сербия — Испания — 9:10 (2:1, 1:4, 2:1, 1:0)
Хорватия — Греция — 14:11 (6:3, 4:3, 3:3, 1:2)
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