Бойкова – о мировом рекорде: такой результат не стал для нас сюрпризом

Российские фигуристка Александра Бойкова, установившая мировой рекорд в парном катании с Дмитрием Козловским, подвела итоги выступления в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

«Мы очень рады тому, что откатали чисто и получили рекордные баллы. Однако мы не фокусировались на баллах, мы просто делали свою работу. Чем лучше мы её выполним, тем больше баллов получим.

Стал ли такой результат сюрпризом для нас? Нет, мы хорошо поработали, и такой результат ожидаем», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

Напомним, что в дуэте с Дмитрием Козловским они выиграли программу, установив новый мировой рекорд по количеству набранных баллов — 82,34 балла.

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