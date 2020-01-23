Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ягудин рассказал, в чём сила Медведевой

Ягудин рассказал, в чём сила Медведевой
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин в ходе общения с подписчиками в «инстаграме» ответил на вопрос о двукратном призёре Олимпийских игр, двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.

Один из любителей фигурного катания задал вопрос: «В чём сила Евгении Медведевой»? Ягудин ответил: «В её характере и нереальной работоспособности!»

В декабре 2019 года Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька и не смогла отобраться на чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия).

Другой подписчик задал вопрос: «Какие у вас отношения с Евгением Плющенко? Дружеские или всё?» Ягудин написал: «Или всё».

Орсер: Медведева легко попала бы в состав на ЧЕ и ЧМ, если бы не форс-мажор с коньком
Медведева вышла на лёд вместе с певицей Монеточкой. Фото
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020