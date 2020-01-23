Ягудин рассказал, в чём сила Медведевой
Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин в ходе общения с подписчиками в «инстаграме» ответил на вопрос о двукратном призёре Олимпийских игр, двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой.
Один из любителей фигурного катания задал вопрос: «В чём сила Евгении Медведевой»? Ягудин ответил: «В её характере и нереальной работоспособности!»
В декабре 2019 года Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске из-за поломки конька и не смогла отобраться на чемпионат Европы по фигурному катанию в Граце (Австрия).
Другой подписчик задал вопрос: «Какие у вас отношения с Евгением Плющенко? Дружеские или всё?» Ягудин написал: «Или всё».
Орсер: Медведева легко попала бы в состав на ЧЕ и ЧМ, если бы не форс-мажор с коньком
Медведева вышла на лёд вместе с певицей Монеточкой. Фото
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