Чемпионат Европы—2020 по фигурному катанию. Прямая трансляция 24 января

В Граце (Австрия) продолжается чемпионат Европы 2020 года по фигурному катанию. В вечерней программе третьего дня соревнований спортивные пары представят произвольные программы. Начало запланировано на 21:00 по московскому времени.

По итогам короткой программы российские пары занимают три первых места. С результатом 82,34 балла (мировой рекорд) лидируют Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Второе место заняли Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — их выступление судьи оценили в 74,92 балла. Третий результат продемонстрировали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,50 балла).

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Чемпионат Европы в Граце завершится послезавтра, 26 января.