Букин — о привычке креститься перед прокатом: давайте не будем говорить о толерантном мире
Российский фигурист Иван Букин прокомментировал свою привычку креститься перед выходом на лёд.
«Давайте о толерантном мире не будем говорить. Это моё личное дело, мой личный ритуал, который я исполняю каждый раз. Это только про меня. Стоит ли делать это напоказ? Кому как удобно», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Напомним, дуэт Букина и Александры Степановой показал четвёртый результат в ритм-танце на соревнованиях танцевальных пар, которые проходят в рамках чемпионата Европы в Граце (Австрия).
Промежуточным лидером после ритм-танца стали представители Франции Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Ещё одна российская пара — Виктория Синицына и Никита Кацалапов завершили ритм-танец вторыми.
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