Губерниев: ребята, дожили! Этап КМ по лыжным гонкам никто не покажет в прямом эфире

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) не будет транслироваться в России в прямом эфире.
«Да, ребята, дожили. К сожалению, ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам в прямом эфире вообще никто не покажет! Первый — увы, Евроспорт — нет, только в записи. Биатлон шагает по планете, а лыжи… ждут меня в качестве комментатора? Я могу, раскручу, но позже… Сейчас биатлон-батюшка! Лыжники, не переживайте. Я всегда с вами!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Восьмой этап Кубка мира состоится в Оберстдорфе 25–26 января. В программу соревнований включены скиатлон и спринт классическим стилем. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов, у женщин — норвежка Терезе Йохауг.
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