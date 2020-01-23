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Губерниев: ребята, дожили! Этап КМ по лыжным гонкам никто не покажет в прямом эфире

Губерниев: ребята, дожили! Этап КМ по лыжным гонкам никто не покажет в прямом эфире
Другие / Лыжный спорт 0

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) не будет транслироваться в России в прямом эфире.

«Да, ребята, дожили. К сожалению, ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам в прямом эфире вообще никто не покажет! Первый — увы, Евроспорт — нет, только в записи. Биатлон шагает по планете, а лыжи… ждут меня в качестве комментатора? Я могу, раскручу, но позже… Сейчас биатлон-батюшка! Лыжники, не переживайте. Я всегда с вами!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Восьмой этап Кубка мира состоится в Оберстдорфе 25–26 января. В программу соревнований включены скиатлон и спринт классическим стилем. В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидирует россиянин Александр Большунов, у женщин — норвежка Терезе Йохауг.

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