Жулин: не могу сказать, что катание Синициной и Кацалапова было на разрыв аорты

Двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал выступление российской пары Виктория Синицина/Никита Кацалапов в ритм-танце на соревнованиях танцевальных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Получив от судей оценку 88,73 балла, они всего на 0,05 балла отстали от лидирующих Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона из Франции.



«На мой взгляд, пока это их лучший прокат в сезоне. Надо было хорошо откатать короткую программу, и сейчас впервые я всем доволен. Абсолютно спокойно, без нервов, в удовольствие. Думаю, это передалось и судьям, и зрителям. Впервые мы так близко подобрались к великой французской паре. У нас хорошее взаимопонимание, Вика и Никита мне сами сказали, что всё знают, всё понимают, что будут кататься и тренироваться по-другому. Они понимают, что ещё не тот уровень, чтобы кататься на сохранение. Не могу сказать, что это было на разрыв аорты. Но это было зрело, очень хорошо с физической точки зрения. Надеюсь, что в произвольной удастся это повторить.



«Не надо ничего бояться, надо работать и работать ещё два года. Удивлён ли, что их уровень сравним с французами? Я не большой фанат короткого танца французов в этом году. Вика и Никита попадают лучше. Показательно, что многие говорят, что по постановке у нас лучший короткий номер», — цитирует Жулина «RT на русском».

Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию