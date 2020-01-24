«Мы счастливы всей страной». Тарасова прокомментировала успех Алиева и Даниеляна на ЧЕ

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиян Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Спортсмены завевали золото и серебро соответственно.

«От Алиева можно было ожидать это золото. Он выложился полностью. Я просто счастлива и за него, и за их тандем с тренером. Такие пары делаются на небесах. У них просто замечательные отношения, прямо семейные. Интересная работа. Дима много сделал за последнее время, он научился себя контролировать. Это самый длинный путь к себе, он будет продолжаться всегда. То, что было сегодня, это выдающееся катание и результат. Можно лучше всегда, но я очень довольна тем, как Алиев распорядился своим катанием. Видно было, что он собран, идёт наверх и ничего не отдаст. Он решал для себя очень серьезные задачи. Это главное.



Артура я хорошо знаю и очень давно. У него было такое становление, он рос, у него болел позвоночник, и сейчас за него взялась Лена Буянова, у которой он много лет в школе. Сегодня мы увидели в его исполнении отличный результат. Его четверные — это потрясающий результат.



Алиев и Даниелян сегодня очень счастливы, и мы счастливы с ними всей страной. Благодарим, что они возвратили медали. Так и ездили же много лет, когда были Ягудин и Плющенко», — приводит слова Тарасовой Sport24.

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