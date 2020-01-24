«Мы счастливы всей страной». Тарасова прокомментировала успех Алиева и Даниеляна на ЧЕ

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление россиян Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Спортсмены завевали золото и серебро соответственно.
«От Алиева можно было ожидать это золото. Он выложился полностью. Я просто счастлива и за него, и за их тандем с тренером. Такие пары делаются на небесах. У них просто замечательные отношения, прямо семейные. Интересная работа. Дима много сделал за последнее время, он научился себя контролировать. Это самый длинный путь к себе, он будет продолжаться всегда. То, что было сегодня, это выдающееся катание и результат. Можно лучше всегда, но я очень довольна тем, как Алиев распорядился своим катанием. Видно было, что он собран, идёт наверх и ничего не отдаст. Он решал для себя очень серьезные задачи. Это главное.
Артура я хорошо знаю и очень давно. У него было такое становление, он рос, у него болел позвоночник, и сейчас за него взялась Лена Буянова, у которой он много лет в школе. Сегодня мы увидели в его исполнении отличный результат. Его четверные — это потрясающий результат.
Алиев и Даниелян сегодня очень счастливы, и мы счастливы с ними всей страной. Благодарим, что они возвратили медали. Так и ездили же много лет, когда были Ягудин и Плющенко», — приводит слова Тарасовой Sport24.
- 24 января 2020
-
01:49
-
01:37
-
01:23
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:46
-
00:43
-
00:28
-
00:15
- 23 января 2020
-
23:45
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:26
-
21:53
-
21:26
-
21:13
-
20:52
-
20:06
-
19:43
-
19:30
-
19:21
-
19:01
-
18:53
-
18:14
-
17:48
-
17:24
-
17:16
-
16:14
-
15:40
-
14:38
-
13:33
-
13:30
-
13:22