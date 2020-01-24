Траньков: Алиев, Даниелян, Квителашвили — первый кавказский подиум чемпионата Европы!

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал результаты чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Победу одержал россиянин Дмитрий Алиев. Серебряным призёром стал его соотечественник Артур Даниелян. На третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Грузии Морис Квителашвили.
«Алиев, Даниелян, Квителашвили — первый кавказский подиум чемпионата Европы! И я это комментировал на Первом канале! Вперёд, Россия!» — написал Траньков в своём «твиттере».
Алиев стал первым россиянином за последние восемь лет, которому удалось выиграть континентальное первенство в мужском одиночном катании. Предыдущим чемпионом Европы, представлявшим Россию, был Евгений Плющенко, победивший в 2012 году на соревнованиях в Шеффилде (Великобритания).
- 24 января 2020
-
09:16
-
09:12
-
09:06
-
09:00
-
08:38
-
08:24
-
08:09
-
07:30
-
01:49
-
01:37
-
01:23
-
01:12
-
01:11
-
01:00
-
00:46
-
00:43
-
00:28
-
00:15
- 23 января 2020
-
23:45
-
22:51
-
22:41
-
22:31
-
22:26
-
21:53
-
21:26
-
21:13
-
20:52
-
20:06
-
19:43
-
19:30
-
19:21
-
19:01
-
18:53
-
18:14
-
17:48