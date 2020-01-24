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Траньков: Алиев, Даниелян, Квителашвили — первый кавказский подиум чемпионата Европы!

Траньков: Алиев, Даниелян, Квителашвили — первый кавказский подиум чемпионата Европы!
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал результаты чемпионата Европы в мужском одиночном катании. Победу одержал россиянин Дмитрий Алиев. Серебряным призёром стал его соотечественник Артур Даниелян. На третью ступень пьедестала почёта поднялся представитель Грузии Морис Квителашвили.

«Алиев, Даниелян, Квителашвили — первый кавказский подиум чемпионата Европы! И я это комментировал на Первом канале! Вперёд, Россия!» — написал Траньков в своём «твиттере».

Алиев стал первым россиянином за последние восемь лет, которому удалось выиграть континентальное первенство в мужском одиночном катании. Предыдущим чемпионом Европы, представлявшим Россию, был Евгений Плющенко, победивший в 2012 году на соревнованиях в Шеффилде (Великобритания).

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