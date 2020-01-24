Плющенко: Алиев заслужил победу на чемпионате Европы, он долго шёл к этой цели

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отметил, что россиянин Дмитрий Алиев долго шёл к победе на чемпионате Европы и заслужил золотую медаль турнира.

Серебряную медаль на турнире в Граце (Австрия) завоевал 16-летний россиянин Артур Даниелян.

«Мои поздравления, это потрясающая новость, наконец-то после такой длительной паузы у нас есть новый чемпион Европы. Хочется верить, что мы на этом не остановимся, хочется, чтобы ребята шли дальше и достойно выступили на чемпионате мира. А ещё через два года показали высочайший класс на Играх в Пекине.

«Алиев заслужил эту победу, он долго шёл к этой цели. Это очень хороший спортсмен, он обладает многими четверными прыжками. Даниелян — молодец, показал достойное катание, стал стабильным, в короткой программе исполнил потрясающий четверной сальхов. Поздравляю его тренера Елену Буянову с таким великолепным результатом», — цитирует Плющенко ТАСС.