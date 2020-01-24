Уткин — о знакомстве с Тарасовой: мне серьёзно досталось за то, что я толстый

Известный журналист Василий Уткин рассказал, как познакомился с тренером и комментатором по фигурному катанию Татьяной Тарасовой.

«Как познакомился с Тарасовой? В ноябре 97-го, когда готовились к первой зимней Олимпиаде «Плюса» в Нагано. Было ясно, что у нас нет права на трансляции, но мы могли делать что угодно другое. Накануне, как раз где-то в ноябре, снимали специальную программу — если коротко, Новый год на «НТВ-плюс». Приглашали разных спортсменов, а происходило всё в ресторане «38 попугаев», прямо под Никулинским цирком.

Главным учеником Тарасовой и главной ставкой на Олимпиаду-98 был Илья Кулик. Тарасова представала в этой истории сразу в двух своих амплуа — как великий тренер и как выдающаяся мама. У Кулика была тяжёлая травма — чуть ли не перелом ноги. Под вопросом было само участие, зато был сильный соперник. Короче, к нам Тарасова пришла с Куликом и тогдашней его девушкой, актрисой Машей Аникановой — снимали с ними лирическую историю.

Тарасова, проживающая тогда в Америке, не имела обо мне ни малейшего представления. Настроение у неё было, как всегда, саркастическое — она же звезда. А разговаривать с ней посадили именно меня. Естественно, в паузах мне серьёзно досталось за то, как я одет, за то, что я толстый. Но у меня была толстая шкура, поэтому было всё равно. Дело мы сделали, а Кулик под руководством Тарасовой в Нагано выиграл», — цитирует Уткина Sport24.