Россиянка Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону

Россиянка Александра Горячкина проиграла представительнице Китая Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира по шахматам. Решающая встреча прошла во Владивостоке.

Первая часть матча проходила в Шанхае с 5 по 12 января, вторая — во Владивостоке с 16 по 24 января. По итогам 12 партий была зафиксирована ничья — 6:6. На тай-брейке 21-летняя Горячкина уступила 28-летней китаянке.

Горячкина — двукратная чемпионка России по шахматам. 23 ноября 2018 года Цзюй Вэньцзюнь стала первой чемпионкой мира, защитившей звание в нокауте. Она является победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011) и Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018).

В рейтинге ФИДЕ Горячкина занимает четвёртое место, Цзюй Вэньцзюнь — второе.