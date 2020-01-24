Щербакова: всегда нервничаю перед соревнованиями, это даже помогает лучше показать себя

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). На своём первом соревновании подобного уровня среди взрослых она получила оценку 77,95 балла и заняла второе место.
«В целом прокат был почти как на чемпионате России. Что-то я сделала лучше там, что-то здесь больше удалось. Сегодня я нервничала, и это, возможно, сказалось. Но я рада, что все основные элементы получились. Ощущение такое, что это проходной этап — всё хорошо, и главное на завтра — настроиться.
Я в целом всегда нервничаю перед соревнованиями, иногда больше, иногда меньше. Это нормально и даже помогает лучше показать себя. Добавляет волнения то, что это первый мой взрослый сезон», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
- 24 января 2020
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