Щербакова: всегда нервничаю перед соревнованиями, это даже помогает лучше показать себя

Российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала своё выступление в короткой программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). На своём первом соревновании подобного уровня среди взрослых она получила оценку 77,95 балла и заняла второе место.



«В целом прокат был почти как на чемпионате России. Что-то я сделала лучше там, что-то здесь больше удалось. Сегодня я нервничала, и это, возможно, сказалось. Но я рада, что все основные элементы получились. Ощущение такое, что это проходной этап — всё хорошо, и главное на завтра — настроиться.



Я в целом всегда нервничаю перед соревнованиями, иногда больше, иногда меньше. Это нормально и даже помогает лучше показать себя. Добавляет волнения то, что это первый мой взрослый сезон», — передаёт слова Щербаковой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.