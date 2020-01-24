Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Кёнигзее

Олимпийский чемпион россиянин Александр Третьяков стал победителем шестого этапа Кубка мира по скелетону, который проходит в Кёнигзее (Германия). По сумме двух попыток Третьяков на 0,06 секунды опередил южнокорейца Юн Сунбина. Призовую тройку замкнул немец Феликс Кайзингер.
В соревнованиях женщин россиянка Елена Никитина завоевала бронзу, уступив двум немкам — Тине Херман и Жаклин Лёллинг.
Скелетон. Кубок мира. Шестой этап. Кёнигзее, Германия
Мужчины
1. Александр Третьяков (Россия) – 1.40,27.
2. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.40,33.
3. Феликс Кайзингер (Германия) – 1.40,68…
9. Никита Трегубов (Россия) – 1.41,11…
30. Артём Дроздов (Россия) – 52,75.
Женщины
1. Тина Херман (Германия) – 1.42,79.
2. Жаклин Лёллинг (Германия) – 1.42,97.
3. Елена Никитина (Россия) – 1.43,20…
12. Рената Хузина (Россия) – 1.44,63…
20. Юлия Канакина (Россия) – 1.46,47.
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