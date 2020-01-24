Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Кёнигзее

Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Кёнигзее
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийский чемпион россиянин Александр Третьяков стал победителем шестого этапа Кубка мира по скелетону, который проходит в Кёнигзее (Германия). По сумме двух попыток Третьяков на 0,06 секунды опередил южнокорейца Юн Сунбина. Призовую тройку замкнул немец Феликс Кайзингер.

В соревнованиях женщин россиянка Елена Никитина завоевала бронзу, уступив двум немкам — Тине Херман и Жаклин Лёллинг.

Скелетон. Кубок мира. Шестой этап. Кёнигзее, Германия
Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.40,27.
2. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.40,33.
3. Феликс Кайзингер (Германия) – 1.40,68…
9. Никита Трегубов (Россия) – 1.41,11…
30. Артём Дроздов (Россия) – 52,75.

Женщины

1. Тина Херман (Германия) – 1.42,79.
2. Жаклин Лёллинг (Германия) – 1.42,97.
3. Елена Никитина (Россия) – 1.43,20…
12. Рената Хузина (Россия) – 1.44,63…
20. Юлия Канакина (Россия) – 1.46,47.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020