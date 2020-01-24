Скелетонист Третьяков выиграл этап Кубка мира в Кёнигзее

Олимпийский чемпион россиянин Александр Третьяков стал победителем шестого этапа Кубка мира по скелетону, который проходит в Кёнигзее (Германия). По сумме двух попыток Третьяков на 0,06 секунды опередил южнокорейца Юн Сунбина. Призовую тройку замкнул немец Феликс Кайзингер.

В соревнованиях женщин россиянка Елена Никитина завоевала бронзу, уступив двум немкам — Тине Херман и Жаклин Лёллинг.



Скелетон. Кубок мира. Шестой этап. Кёнигзее, Германия

Мужчины

1. Александр Третьяков (Россия) – 1.40,27.

2. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.40,33.

3. Феликс Кайзингер (Германия) – 1.40,68…

9. Никита Трегубов (Россия) – 1.41,11…

30. Артём Дроздов (Россия) – 52,75.

Женщины

1. Тина Херман (Германия) – 1.42,79.

2. Жаклин Лёллинг (Германия) – 1.42,97.

3. Елена Никитина (Россия) – 1.43,20…

12. Рената Хузина (Россия) – 1.44,63…

20. Юлия Канакина (Россия) – 1.46,47.