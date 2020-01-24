Сидорова: зимний сезон медленно, но верно накрывается медным тазом

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова рассказала о ближайших соревновательных планах.

Из-за приостановки процесса восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики российские спортсмены до сих пор не могут получить разрешений для выступления на международных стартах в качестве нейтральных атлетов.

«Вместо того чтобы, как обычно, анонсировать ближайшие старты, приходится констатировать тот факт, что зимний сезон медленно, но верно накрывается медным тазом. На «Русской зиме» меня не будет. Так как моё наивное сердечко всё ещё надеется попасть на чемпионат мира, встречаемся с вами на чемпионате Москвы. Попробуем там начать сезон. 27 января, понедельник, манеж ЦСКА. Официально начало — в 17:30, но я начну позже, так что не бойтесь опоздать. Вход свободный. Приходите», — написала Сидорова на своей странице в «Инстаграме».