Ковтун поздравил россиян и Квителашвили с медалями ЧЕ-2020 по фигурному катанию

Серебряный призёр чемпионата Европы по фигурному катанию 2015 и 2017 годов Максим Ковтун поздравил призёров континентального первенства 2020 года. Чемпионом Европы стал россиянин Дмитрий Алиев, серебро завоевал россиянин Артур Даниелян, на третью ступень пьедестала почёта поднялся Морис Квителашвили, который тренируется у Этери Тутберидзе и представляет Грузию.

«Очень рад за наших ребят — Дмитрия Алиева и Артура Даниеляна. Браво, парни! Но что уж скрывать, больше всего счастлив за моего самого близкого друга Мориса Квителашвили. Знаю, сколько ты шёл к этому, преодолевая себя, вытерпев очень многое. Дай бог, чтобы это было только начало и ты шёл к новым, более весомым победам! Морис — призёр чемпионата Европы! Господи, ура», — написал Ковтун на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Максима Ковтуна.