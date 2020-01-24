Алиев: очень хотелось получить тепло от родных после победы, а телефон я потерял

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о реакции родителей на его победу на чемпионате Европы в Граце (Австрия), а также о неприятном моменте, когда после своего триумфа он оставил телефон с номерами близких в автобусе.



«Я позвонил домой, трубку взял отец. Говорю: «Ну чего, где вы там, алё?». А он, слышу, с комом в горле: «Сынок, не могу говорить. Я лёг спать». И слышу — мама на заднем фоне плачет. Мой первый тренер Вячеслав Евгеньевич Максимов — он тоже у нас дома был. Он сейчас детишек в Ухте тренирует, живёт у нас. Мама кричит: «Евгенич тоже плачет». Отец не любит показывать, что у него внутри происходит. Но я понимаю — там безумное счастье, а снаружи онемение. Они не могут понять, что происходит.



Я приехал примерно в час ночи, потому что был допинг-контроль. Меня встретил мой сосед Джонатан Гурейро с объятиями и поздравлениями. Пересмотрел ещё раз свой прокат и уснул. Было ли что-то необычное? Вообще, да. Я понял, что оставил телефон в автобусе, потерял. Списался с пресс-атташе Международного союза конькобежцев Татьяной Фладе, был такой небольшой нервяк. Потому что у меня два телефона, один из них — для своих, для родных. И как раз его я и потерял. Очень хотелось получить тепло от родных. Но в итоге он нашёлся, слава богу, что всё хорошо. Я уснул, проснулся и узнал, что он нашёлся.



С утра снова маме позвонил: «Ну что, рады?». Она в школе, в столовой: «Димка, папа до сих пор в слезах ходит». Это так приятно — радовать семью», — приводит слова Алиева ТАСС.