Туктамышева рассказала, как относится к смене гражданства

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала предложение иностранного журналиста Филипа Херша, который рекомендовал ей сменить гражданство и выступать за Канаду в связи со слабой конкуренцией в этой стране.



«Это всё пустые разговоры. Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Я никогда не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас», — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».



На чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место и не смогла обеспечить себе участие в первенстве Европы в Граце (Австрия). На этих соревнованиях она работает в качестве одного из комментаторов Первого канала.