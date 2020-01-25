Туктамышева рассказала, как относится к смене гражданства
Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева прокомментировала предложение иностранного журналиста Филипа Херша, который рекомендовал ей сменить гражданство и выступать за Канаду в связи со слабой конкуренцией в этой стране.
«Это всё пустые разговоры. Мне никогда не предлагали выступать за другую страну. А если бы предложили, я бы отказалась. Я никогда не собиралась менять гражданство. Не собираюсь это делать и сейчас», — приводит слова Туктамышевой «Комсомольская правда».
На чемпионате России Туктамышева заняла четвёртое место и не смогла обеспечить себе участие в первенстве Европы в Граце (Австрия). На этих соревнованиях она работает в качестве одного из комментаторов Первого канала.
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