Лагно: если бы Горячкина выиграла первую партию на тай-брейке, то взяла бы и титул

Трёхкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно прокомментировала поражение Александры Горячкиной в матче за мировую шахматную корону с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Россиянка по итогам четырёх партий с укороченным контролем уступила со счётом 1,5:2,5 и не смогла завоевать титул.



«Китаянка более опытная. Стала чемпионкой мира по рапиду-2018 и не приехала защищать титул в Москву из-за подготовки к матчу с Горячкиной. Этот опыт крайне важен, учитывая, что начинаешь хорошо чувствовать время. Это где-то и сказалось. На «флажках» было видно, Саша начинала нервничать и принимать неверные решения.



Особенно это было заметно в первой партии тай-брейка. Россиянка владела преимуществом, но ей не хватило времени, чтобы дожать соперницу. Можно ли этот момент назвать решающим? Думаю, да. Если бы Горячкина выиграла первую партию, то взяла бы и титул.



Что получила Александра? В первую очередь громадный опыт. Сыграть такой длинный матч с сильной соперницей и быть близкой к победе. Понимаю, она расстроена. Были партии, которые проиграла сама. Но не стоит забывать — она еще молодая шахматистка. У нее всё впереди», — приводят слова Лагно «Известия».