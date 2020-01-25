Лагно: если бы Горячкина выиграла первую партию на тай-брейке, то взяла бы и титул

Трёхкратная чемпионка мира по блицу Екатерина Лагно прокомментировала поражение Александры Горячкиной в матче за мировую шахматную корону с китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Россиянка по итогам четырёх партий с укороченным контролем уступила со счётом 1,5:2,5 и не смогла завоевать титул.
«Китаянка более опытная. Стала чемпионкой мира по рапиду-2018 и не приехала защищать титул в Москву из-за подготовки к матчу с Горячкиной. Этот опыт крайне важен, учитывая, что начинаешь хорошо чувствовать время. Это где-то и сказалось. На «флажках» было видно, Саша начинала нервничать и принимать неверные решения.
Особенно это было заметно в первой партии тай-брейка. Россиянка владела преимуществом, но ей не хватило времени, чтобы дожать соперницу. Можно ли этот момент назвать решающим? Думаю, да. Если бы Горячкина выиграла первую партию, то взяла бы и титул.
Что получила Александра? В первую очередь громадный опыт. Сыграть такой длинный матч с сильной соперницей и быть близкой к победе. Понимаю, она расстроена. Были партии, которые проиграла сама. Но не стоит забывать — она еще молодая шахматистка. У нее всё впереди», — приводят слова Лагно «Известия».
- 25 января 2020
-
01:22
-
01:02
-
01:00
-
00:50
-
00:41
-
00:32
-
00:12
- 24 января 2020
-
23:58
-
23:52
-
23:45
-
23:42
-
23:18
-
22:55
-
22:26
-
21:59
-
21:46
-
21:21
-
20:49
-
20:36
-
20:32
-
20:28
-
20:22
-
20:14
-
20:07
-
20:00
-
19:47
-
19:32
-
19:25
-
19:20
-
19:09
-
19:05
-
19:01
-
17:47
-
17:42
-
16:34