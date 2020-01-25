Грация Косторной, триумф России в парах и «золотые уши». Лучшие фото с ЧЕ

24 января в Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию завершилась короткая программа в соревнованиях женщин в одиночном катании. Российские фигуристки заняли весь пьедестал. Лучший результат показала Алёна Косторная, второй стала Анна Щербакова, третьей – Александра Трусова.
Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли чемпионат Европы в парном катании. Бойкова и Козловский безошибочно выполнили как короткую, так и произвольную программы. Александра и Дмитрий побили мировой рекорд в короткой программе (82,34) и показали второй результат в истории в произвольной (152,24). По сумме двух программ до лучшего достижения в мире им не хватило 0,26 балла.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов неудачно исполнили оба прыжковых элемента, но по сумме двух программ сумели обойти Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина.
Лучшие кадры с чемпионата Европы по фигурному катанию — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Граце.
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