Ходыкин: получаем удовольствие от того, как катаемся, хоть иногда делаем это с ошибками

Российский фигурист Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал третье место, которое дуэт занял на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Спортсмены по сумме короткой и произвольной программ получили оценку 206,53 балла.



«Конечно, мы не расстроились. Это первая наша медаль чемпионата Европы. Наш путь только начинается. Мы знаем, над чем мы хотим работать, над чем нам нужно работать, в чём совершенствоваться. Мы получаем удовольствие от того, как мы катаемся, хоть иногда делаем это с ошибками», — передаёт слова Ходыкина корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.



Победу на чемпионате Европы по фигурному катанию одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (234,58). Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64) стали вторыми.