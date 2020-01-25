Лыжница Непряева сохраняет третье место в общем зачёте Кубка мира
Норвежская лыжница Терезе Йохауг уверенно лидирует в общем зачёте Кубка мира после скиатлона на восьмом этапе Кубка мира в Оберстдорфе (Германия). Второе место занимает её соотечественница Хейди Венг. Третье место сохраняет россиянка Наталья Непряева, ставшая шестой в скиатлоне.
Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины
Общий зачёт после 20 гонок
1. Терезе Йохауг (Норвегия) – 1539.
2. Хейди Венг (Норвегия) – 996.
3. Наталья Непряева (Россия) — 987.
4. Астрид Якобсен (Норвегия) – 729.
5. Джессика Диггинс (США) – 729.
6. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — 680.
Завтра, 26 января, на этапе Кубка мира в Оберстдорфе лыжницы побегут спринт классическим стилем. Отметим, что в спринтерском зачёте Непряева располагается значительно выше соперниц.
Йохауг выиграла скиатлон на этапе КМ в Оберстдорфе, Непряева — шестая
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