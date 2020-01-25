Степанова и Букин: не думали о медали и не высчитывали баллы
Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала результат, показанный на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Степанова и Букин стали бронзовыми призёрами.
«Хочется сказать огромное спасибо публике. Не знаю, ожидали ли мы или нет попадания на пьедестал. В прошлом сезоне мы были вторыми, и мне трудно ответить на этот вопрос. Но сегодня у нас был очень хороший прокат. Тренер был очень доволен, публика здорово нас поддерживала.
Когда мы закончили прокат, то не думали о медали, не высчитывали баллы. Но мы растём и стараемся от старта к старту получить как можно больше баллов», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.
Синицина и Кацалапов обыграли непобедимых французов! Есть видео гениального проката. LIVE
Пападакис и Сизерон проиграли, а на церемонии награждения всё равно попытались встать на верхнюю ступень.
Читайте также
- 25 января 2020
-
21:25
-
21:11
-
20:57
-
20:39
-
20:28
-
20:18
-
20:16
-
20:05
-
19:50
-
19:29
-
19:19
-
19:08
-
18:53
-
18:26
-
18:04
-
17:47
-
17:44
-
15:29
-
15:17
-
14:56
-
14:29
-
13:15
-
12:55
-
11:54
-
11:54
-
11:36
-
09:34
-
09:00
-
03:23
-
01:22
-
01:02
-
01:00
-
00:50
-
00:41
-
00:32
Партнерский контент