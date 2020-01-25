Степанова и Букин: не думали о медали и не высчитывали баллы

Российская фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, прокомментировала результат, показанный на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Степанова и Букин стали бронзовыми призёрами.



«Хочется сказать огромное спасибо публике. Не знаю, ожидали ли мы или нет попадания на пьедестал. В прошлом сезоне мы были вторыми, и мне трудно ответить на этот вопрос. Но сегодня у нас был очень хороший прокат. Тренер был очень доволен, публика здорово нас поддерживала.



Когда мы закончили прокат, то не думали о медали, не высчитывали баллы. Но мы растём и стараемся от старта к старту получить как можно больше баллов», — передаёт слова Степановой корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин.

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