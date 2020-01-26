Тарасова — о Щербаковой: сделала лутц-тулуп, 4-3 лучше любого мужика

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила прокат 15-летней Анны Щербаковой в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце. Российская спортсменка получила от судей оценку 159,81 балла, что позволило ей занять промежуточное первое место. Во время проката Щербакова допустила падение при выполнении четверного луца.



«Гениально. Она такая пластичная, так органично вписывается в свою музыку. И при этом у неё есть такая внутренняя сила, когда она работает и держит себя в невероятном напряжении. Сделала лутц-тулуп, 4-3, и сделала его лучше любого мужика, который катается на планете Земля! Без вопросов вообще. Потом она в другую сторону саданула флип. Уно считает этот прыжок своим большим достижением, а тут всё было потрясающе. Очень органичная, очень гибкая, и нога у неё идёт высоко. После падения на тройной пошла. Три четверных подряд — ну это я не знаю. Но так она себя держит — быстро отдыхает и опять себя берёт», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.