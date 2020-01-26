Российские фигуристы выиграли всё золото чемпионата Европы впервые за 14 лет

Российские фигуристы выиграли все золотые медали чемпионата Европы впервые с 2006 года.
Чемпионами Европы в Граце стали спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, одиночники Дмитрий Алиев и Алёна Косторная.
14 лет назад лучшими были Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина/Максим Маринин и Татьяна Навка/Роман Костомаров.
Напомним, что золото Алиева — первое для России с 2012 года, когда чемпионом Европы стал Плющенко. А Синицина и Кацалапов в очном противостоянии прервали пятилетнюю гегемонию французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Ранее последними российскими чемпионами в танцах на льду были в 2013 году Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.
В Граце россияне завоевали 10 медалей из 12, заняв весь пьедестал почёта в парном и женском одиночном катании.
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