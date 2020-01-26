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Тарасова: Косторная флип и тулуп как гвозди заколачивает. Так ни один парень не сделает

Тарасова: Косторная флип и тулуп как гвозди заколачивает. Так ни один парень не сделает
Другие / Фигурное катание 0

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила прокат 16-летней Алёны Косторной в произвольной программе на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Российская спортсменка получила от судей оценку 155,89 балла, что позволило ей завоевать золотую медаль соревнований.

«Флип и тулуп она как гвозди заколачивает. Раз-два! Так уверенно, так точно, так сильно. Так ни один парень не сделает. А лутц? Ну тоже думает: дай-ка и я упаду, а то что так чисто кататься. А Анюха ведь тоже упала – вот и пожалуйста. Вот оно счастье где», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Напомним, ведь пьедестал заняли представительницы России. Второй стала 15-летняя Анна Щербакова, третьей — её одногодка Александра Трусова.

Алёна Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
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